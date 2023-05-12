Обстрел поселка Теткино в Курской области со стороны ВСУ привел к частичному нарушению электроснабжения в районе

Губернатор региона Роман Старовойт сообщил об атаке на населенный пункт. Он отметил, что в трех домах повредились фасады и заборы, а также пострадало остекление. Среди местных жителей жертв и раненых нет. Специалисты приступили к восстановлению объектов. Глава Курской области пообещал оказать помощь.