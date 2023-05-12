Вашингтон разработал методичку для выявления «внутренних террористов»

Вашингтон, 12 мая. Министерство внутренней безопасности США разработало для граждан инструкции по выявлению «внутренних террористов». Свидетельствующие об этом документы попали в распоряжение правозащитного фонда America First Legal.
Как сообщают правозащитники, в соответствии с Законом о свободе информации министерство предоставило «шокирующие» внутренние документы Управления по предотвращению целенаправленного насилия и терроризма (TVTP), касающиеся так называемого «внутреннего терроризма».
В них содержится описание «радикальных экстремистов», с которыми американцы могут столкнуться в повседневной жизни. В качестве примера приводятся несколько вымышленных досье «правых экстремистов», которые содержат характерные мировоззренческие и политические позиции.
Среди признаков, присущих «внутренним террористам» сотрудники управления указывают негативное отношение к абортам, критические оценки политики правительства, а также приверженность «теориям заговора» (к ним, как правило, относят утверждения о фальсификации результатов выборов 2020 года и коррупционных связях семьи Байденов).
Авторы материалов призвали граждан не оставаться в стороне и сообщать о возможных «правых экстремистах» в государственные органы.
«Внутренний терроризм может коснуться каждого, но каждый может помочь предотвратить его», — говорится в документах.
Как отмечают в America First Legal, материалы датированы 29 января 2021 года, что свидетельствует о том, что они были разработаны всего через несколько дней после инаугурации Джо Байдена. Нынешний глава государства неоднократно заявлял об угрозе «внутреннего терроризма», который якобы исходит от сторонников Республиканской партии.
По мнению старшего юрисконсульта America First Legal Рида Рубинштейна, полученные фондом документы свидетельствуют о превращении Министерства внутренней безопасности в средство для слежки и подавления политических конкурентов.
«Превращение Министерства внутренней безопасности во внутреннюю разведывательную организацию и аппарат внутренней безопасности глубинного государства, подобный «Штази», вызывает тревогу. Агентство вышло из-под контроля», — уверен правозащитник.