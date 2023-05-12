Вашингтон разработал методичку для выявления «внутренних террористов»

Как отмечают в America First Legal, материалы датированы 29 января 2021 года, что свидетельствует о том, что они были разработаны всего через несколько дней после инаугурации Джо Байдена. Нынешний глава государства неоднократно заявлял об угрозе «внутреннего терроризма», который якобы исходит от сторонников Республиканской партии.