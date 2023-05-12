Космонавты Роскосмоса Прокопьев и Петелин приступили к третьей за 2023 год внекорабельной деятельности

Космонавты госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин приступили к третьей по счету внекорабельной деятельности на МКС за год по российской программе. В 18:47 по московскому времени 12 мая они открыли выходной люк модуля «Поиск».
По плану участники 69-й длительной экспедиции на МКС проведут за пределами станции 6 часов 18 минут. Задачей выхода в открытый космос является раскрытие и интеграция радиационного теплообменника. Он находится на многоцелевом лабораторном модуле «Наука».
Ранее в пресс-службе Роскосмоса рассказали, что российские специалисты ведут проработку миссии по доставке образцов грунта с Венеры. Концепция задачи разрабатывается госкорпорацией совместно с РАН.