Космонавты Роскосмоса Прокопьев и Петелин приступили к третьей за 2023 год внекорабельной деятельности

Космонавты госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин приступили к третьей по счету внекорабельной деятельности на МКС за год по российской программе. В 18:47 по московскому времени 12 мая они открыли выходной люк модуля «Поиск».