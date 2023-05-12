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Der Freitag: возвращение Сирии в ЛАГ — это проявление политики реализма в регионе

Политика
Der Freitag: возвращение Сирии в ЛАГ — это проявление политики реализма в регионе

Возвращение Сирийской Арабской Республики (САР) в Лигу арабских государств (ЛАГ) свидетельствует о том, что президент страны Башар Асад руководит суверенным государством и его власти на данный момент нет альтернативы, сообщила немецкая газета Der Freitag.

Если возвращение САР в лигу оформят официально, то это решение будет проявлением политики реализма на Ближнем Востоке, пишут немецкие обозреватели. При этом издание напоминает, что многие страны ЛАГ уже возобновили работу своих посольств в Дамаске.

Вдобавок в большей части арабских государств поняли, что гегемония США в ближневосточном регионе обанкротилась, информируют журналисты Der Freitag. В итоге страны ЛАГ логично склоняются к тому, чтобы стать составной частью многополярного мира.

В Москве не раз заявляли, что Соединенные Штаты проиграли России битву за Сирию. На днях такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.
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