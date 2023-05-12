Поезд насмерть сбил 21-летнюю жительницу Башкирии

О случившемся сообщает пресс-служба Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России. По имеющейся информации, 21-летняя жительница Башкирии погибла возле станции «Туймазы» днем 11 мая. Предварительно установлено, что она переходила пути в запрещенном месте. Машинист поезда не смог предотвратить столкновение. От полученных травм пострадавшая скончалась. В данный момент проводится доследственная проверка.