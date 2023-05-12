Михаил Диунов: игры в переименование Калининграда грозят Литве и Польше потерей территорий

Идеи Варшавы и Вильнюса о переименовании Калининграда ударят по ним же самим. Такое заявление сделал кандидат исторических наук, антрополог и публицист Михаил Диунов в беседе с ФАН.
Литовские депутаты Вилюс Семешка и Пауле Кузмицкене обратились в Государственную комиссию по языку с предложением переименовать Калининград в Караляучус. По мнению парламентариев, нынешнее название города — «российский нарратив», пишет Delfi.
Ранее Комиссия по стандартизации географических топонимов за пределами Республики Польша, действующая при Главном геодезисте страны, рекомендовала полякам называть Калининград Крулевцем. Об этом сообщил портал Interia.
«Наши недружественные соседи методично развивают тему нового имени Калининграда. И так поляки официально переименовали его в Кралевец, а теперь их поддержали литовцы, которые решили называть город Караляучусом», — сказал Диунов.
Как отметил историк, подобные инициативы при всей их смехотворности — сменить название населенного пункта, которым не владеешь, все равно что переименовать луну, — имеют вполне очевидную цель. Необходимо внедрить в массовое сознание мысль, что город этот нерусский, а значит Россия распоряжается им совершенно незаконно.
«Однако такие идеи бьют в первую очередь по самим авторам. Если уж вспоминать, кому принадлежал Калининград ранее, то Варшаве надо задуматься над тем, что любая попытка ревизовать итоги Второй мировой войны приводит к необходимости вернуть Германии и Гданьск (Данциг), и Силезию, и Померанию, и часть Бранденбурга — земли, где поляки отродясь не жили, где все города были построены и населены немцами.
Ну а Вильнюсу, все более напоминающим Моську из басни Крылова, стоит готовиться к возврату Клайпеды (Мемельсбурга), на минутку, третьего города Литвы, где литовцы, однако, — мигранты, а сам город был основан немцами еще в XIV веке», — пояснил Михаил Диунов.
Ранее социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль рассказал ФАН о методе «исторического разрыва» в идеологической обработке Украины. По словам эксперта, ненавидеть Россию и русских, воевать с ними, имея единое великое и славное прошлое, невозможно — для этого и ведут в «незалежной» борьбу с русским языком, Пушкиным и Днем Победы.