Михаил Диунов: игры в переименование Калининграда грозят Литве и Польше потерей территорий

Ранее социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль рассказал ФАН о методе «исторического разрыва» в идеологической обработке Украины. По словам эксперта, ненавидеть Россию и русских, воевать с ними, имея единое великое и славное прошлое, невозможно — для этого и ведут в «незалежной» борьбу с русским языком, Пушкиным и Днем Победы.