Пять машин столкнулись на трассе «Кола» в Ленинградской области

Массовое ДТП произошло около шести вечера 12 мая в районе поселка Селиваново. Пять легковых автомобилей столкнулись на 114-м километре федеральной трассы «Кола». Движение на участке аварии перекрыто, в результате чего образовались транспортные заторы в обе стороны. Объехать ДТП можно через деревню Потанино.