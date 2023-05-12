Пять машин столкнулись на трассе «Кола» в Ленинградской области

Массовое ДТП с пятью машинами произошло на 144-м километре трассы Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-запад».
Массовое ДТП произошло около шести вечера 12 мая в районе поселка Селиваново. Пять легковых автомобилей столкнулись на 114-м километре федеральной трассы «Кола». Движение на участке аварии перекрыто, в результате чего образовались транспортные заторы в обе стороны. Объехать ДТП можно через деревню Потанино.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось о массовом ДТП на трассе «Крым» в Тульской области. В Щелкинском районе столкнулись пять автомобилей. Один человек погиб, еще восемь пострадали.