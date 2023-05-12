Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил об отсутствии точного решения касательно продажи завода Hyundai в РФ

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров указал на отсутствие окончательного решения касательно продажи автомобилестроительной компании Hyundai в государстве.
Об этом стало известно 12 мая, в пятницу. Напомним, ранее концерн предупреждал Минпромторг РФ о своем намерении покинуть российский рынок. В этот же день заместитель главы ведомства Виктор Евтухов в ходе общения с представителями прессы подчеркнул, что французская компания Decathlon не указывала на свои планы продать бизнес в стране.
Прежде стало известно, что в РФ был зафиксирован рост продаж легковых автомобилей с пробегом на 17%. Об этом сообщалось 13 апреля.