Издательство «АСТ» выпустило новый публицистический сборник «Координата Z» писателя Захара Прилепина

Российское издательство «АСТ» объявило о выпуске новой книги писателя Захара Прилепина под названием «Координата Z». Как сообщает газета «Культура», презентация очередного издания должна была состояться в мае 2023 года.
Как отмечается в описании книги, автор создал произведения, опираясь на актуальные события в настоящем времени. Они являются «фронтовой публицистикой, дневниковыми записками и прозами большого писателя», в которых тот хочет поделиться своим мнением о происходящем.
В пресс-службе отметили, что Прилепин хотел представить новый сборник на Санкт-Петербургском международном книжном салоне в мае этого года, а также в начале июня на фестивале «Красная площадь». Однако из-за покушения на писателя 6 мая в Нижегородской области презентацию отменили.