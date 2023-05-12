Издательство «АСТ» выпустило новый публицистический сборник «Координата Z» писателя Захара Прилепина

В пресс-службе отметили, что Прилепин хотел представить новый сборник на Санкт-Петербургском международном книжном салоне в мае этого года, а также в начале июня на фестивале «Красная площадь». Однако из-за покушения на писателя 6 мая в Нижегородской области презентацию отменили.