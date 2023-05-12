«Боже, храни короля!»: почему коронация Карла III стала историческим событием для Великобритании

Новый британский монарх, король Карл III был официально коронован 6 мая. Безусловно, это событие является историческим. Предыдущим владельцем британской короны была мать нынешнего короля, Елизавета II, которая надела ее практически 70 лет назад — 2 июня 1953 года. Мероприятию, свидетелями которого стали сотни высокопоставленных гостей и десятки тысяч доброжелателей, которые собрались в центре Лондона несмотря на дождь, предшествовала тщательная подготовка.
Автор Telegram-канала «Старушка Англия» рассказывает о том, как проходила церемония коронации Карла III.
«Враги короны»
Не все британцы были рады историческому событию. Некоторые граждане продемонстрировали свою неприязнь к монархии довольно странным образом: первый раунд антимонархических протестов состоялся за два дня до коронации на знаменитой территории Королевского Полумесяца, где было организовано крупное мероприятие, посвященное коронации. Активисты покосили траву в необычной форме, изобразив символ, который в России регулярно рисуют на заборах и стенах.
Стоит отметить, что антимонархистам, планировавшим мирные протесты во время коронации, министерство внутренних Великобритании дел направило официальные письма с предупреждением о том, что для предотвращения беспорядков недавно были введены новые поправки в закон.
Так, протестующим, которые блокируют дороги, аэропорты и железные дороги, может грозить 12 месяцев тюрьмы. Любой, кто попытается приклеиться к зданиям или другим предметам, а также потревожит людей, может отправиться за решетку на шесть месяцев и получить неограниченный штраф. Полиция получила право останавливать и обыскивать протестующих, если они заподозрят, что те намереваются устроить беспорядки.
Юристы антимонархистских организаций расценили новый закон как «акт запугивания». Сами участники заявили, что полученные письма можно интерпретировать как способ ограничения мирного и законного протеста.
Слова представителей внутриполитического ведомства не остановили демонстрантов. В центре Лондона 6 мая были арестованы как минимум шесть представителей организации «Республика».
Что из себя представляет «Республика»?
Первоначально объединение являлось небольшой группой республиканцев, созданной в Лондоне в 1983 году. «Республика» была преобразована в группу политического давления для проведения предвыборной кампании в 2006 году, тогда же она была официально оформлена в качестве компании с ограниченной ответственностью с советом директоров и отдельным офисом.
В период между объявлением о помолвке принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон в 2010 году и Бриллиантовым юбилеем Елизаветы II в 2012 году количество сторонников группы увеличилось примерно с 9 000 до 30 000, а во время королевской свадьбы в 2011 году к ним присоединились 500 новых. В 2016 году к «Республике» прибавилось около 5000 человек и 35 000 онлайн-сторонников.
После смерти Елизаветы II «Республика» ненадолго приостановила публичные протесты и комментарии из уважения к покойной королеве, — но затем активизировала свои действия после провозглашения нового преемника. По некоторым подсчетам, к организации присоединились около 1000 новых членов за 10 дней после смерти Елизаветы II, а банковский счет пополнился на 70 000 фунтов стерлингов.
Планы «Республики»
Генеральный директор группы Грэм Смит (которого тоже арестовали) за несколько недель до коронации говорил, что планируется «крупнейшая акция протеста» в 40-летней истории организации. По его словам, все действия были согласованы с полицией.
Однако уже за несколько дней до коронации МВД направило письма, в которых уведомило о введение нового закона в отношении протестов. Участники организации были уверены, что данные меры их не коснутся, так как «все было согласовано с полицией». Однако противникам монархии даже не дали распаковать баннеры, стражи правопорядка оперативно провели арест.
Борцы за свободу слова задались вопросом: а где тут та самая демократия, о которой постоянно говорят?
Конечно, жестко наказывать протестующих не стали. Грэм Смит сообщил, что все шестеро задержанных демонстрантов были освобождены без предъявления обвинений. По словам руководителя, полиция Лондона выразила «сожаление» по поводу произведенного ареста. Он добавил, что главный инспектор и два других офицера принесли ему личные извинения, однако руководитель их не принял.
«Не было никаких доказательств намерения совершить какое-либо преступление, и они просто решили арестовать нас, это возмутительно», — заявил Грэм.
Руководитель настаивает на проведении полного расследования, чтобы установить, кто санкционировал аресты.
Многовековые традиции в духе современности
Конечно, активистам ни при каких условиях не удалось бы сорвать историческое событие. Мероприятие прошло по плану. В самый долгожданный момент архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову принца Чарльза корону святого Эдуарда, возраст которой превышает 360 лет. Затем духовный лидер англиканской церкви заявил: «Боже, храни короля». Служба длилась чуть более двух часов — примерно на час меньше, чем коронация Елизаветы II в 1953 году, — и следовала традиционному шаблону, который остается неизменным уже более 1000 лет.
Тем не менее процесс был изменен в некоторых ключевых направлениях. К примеру, архиепископ признал, что в Великобритании существует множество конфессий, заявив, что англиканская церковь «будет стремиться к созданию среды, в которой люди всех вероисповеданий могут жить свободно». Затем, впервые в истории коронации, архиепископ предложил британской публике, а также представителям «других королевств» произнести клятву верности только что коронованному монарху и его «наследникам и преемникам».
В преддверии мероприятия некоторые британские СМИ и общественность интерпретировали данные намерения как команду, сообщая, что людей «попросили» и «призвали» присягнуть на верность королю. Перед лицом такой критики англиканская церковь пересмотрела текст литургии, чтобы у представителей общественности был выбор между простым произнесением «Боже, храни короля Карла» или произнесением полной клятвы верности.
Историческое событие
Не обошлось мероприятие без участия женщин. На коронации для многих самой запоминающейся фигурой стала Пенни Мордаунт, член Парламента от консерваторов и бывший министр обороны Великобритании.
Одетая в бирюзово-зеленое платье с золотой отделкой, она несла меч перед королем и вручала его монарху, сидящему на троне. Пенни стала первой женщиной в истории, которой была отведена столь важная роль в коронации. Меч, который несла Мордонт, был изготовлен для коронации Георга IV в 1821 году. Оружие доставила в Вестминстерское аббатство старшина Эми Тейлор, которая также стала первой женщиной, взявшей на себя обязанность доставить меч в аббатство.
Политик участвовала в церемонии, потому что является председателем Тайного совета — органа, состоящего из высокопоставленных политиков, которые действуют как официальные советники монарха. Руководитель совета привлекается к различным королевских церемониям и выступает в качестве символического моста между монархом и выборными должностными лицами страны.
Многие британцы в ходе коронации заметили некоторые необычные моменты: пол Вестминстерского аббатства был украшен в цветах украинского флага, неожиданно для всех на заднем плане появился жнец с косой, а первой леди Елене Зеленской отправили приглашение с ошибкой в слове «Украина».
После церемонии только что коронованные король и королева отправились обратно в Букингемский дворец в сопровождении 4000 военнослужащих, 250 лошадей и 19 военных оркестров. Зрелище завершились королевским салютом и традиционным выходом на балкон короля и членов семьи. Приветствие граждан членами королевской семьи сопровождалось красочным пролетом военных самолетов.
Королевские гости
Для участия в коронации в Лондон прибыли около 100 глав государств со всего мира и десятки членов иностранных королевских семей. При этом президент США Джо Байден не поехал в Лондон. Вместо него американскую делегацию возглавила первая леди Джилл Байден, которая сидела рядом с первой леди Украины Еленой Зеленской. Женщины надели платья в цвета украинского флага.
На мероприятии присутствовали члены королевской семьи, в том числе принц Гарри, который приехал в Великобританию из США без своей жены Меган, герцогини Сассекской. По официальной версии супруга осталась праздновать день рождение принца Арчи. После церемонии Гарри не появился на балконе Букингемского дворца, так как не получил приглашения присоединиться к семье.
Несмотря на широкую поддержку коронации, мероприятие не обошлось без споров. Некоторые британцы возражают против того, чтобы миллионы фунтов налогоплательщиков были потрачены на роскошную церемонию в то время, когда тысячи граждан страдают от серьезного экономического кризиса. Обеспечение безопасности, безусловно, является самым дорогостоящим элементом крупных мероприятий. Более 11 500 офицеров провели самую масштабную однодневную полицейскую операцию за последние десятилетия.
Несмотря на помпезность субботних мероприятий, перед королем стоят серьезные задачи. Опрос копании Savanta показал, что отношение британцев к монархии ухудшилось за последнее десятилетие. При этом к наследнику Чарльза, принцу Уильяму, относятся с большей привязанностью, чем к его отцу. Теперь у короля есть все шансы изменить данную ситуацию.