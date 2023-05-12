«Боже, храни короля!»: почему коронация Карла III стала историческим событием для Великобритании

Конечно, активистам ни при каких условиях не удалось бы сорвать историческое событие. Мероприятие прошло по плану. В самый долгожданный момент архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову принца Чарльза корону святого Эдуарда, возраст которой превышает 360 лет. Затем духовный лидер англиканской церкви заявил: «Боже, храни короля». Служба длилась чуть более двух часов — примерно на час меньше, чем коронация Елизаветы II в 1953 году, — и следовала традиционному шаблону, который остается неизменным уже более 1000 лет.