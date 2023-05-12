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На фоне негативных вестей из Китая: аналитик Багманов о снижении цены нефти

Экономика
На фоне негативных вестей из Китая: аналитик Багманов о снижении цены нефти

Нефть продолжает демонстрировать негативные тенденции, указывает аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов

«По итогам торгов 11 мая цены на нее закрылись снижением на 1,5% — с отметки 74,3 долларов в районо отметки 73,3 долларов за баррель, — говорит он. — В целом, по итогам недели цены на нефть снижаются на 1,2%%, хотя в течение недели черное золото подрастало к отметке 77,5 долларов, но удержаться не смогло».

По оценке эксперта, некоторый эффект дало то, что ОПЕК сократило добычу и надежда на восстановление экономки Китая, и что не все так плохо в экономике США.

«12 мая были получены неплохие данные по безработице в Штатах, что поддержало нефть, но при том получена слабая статистика из Китая, что несколько снизило цену нефти, — дополняет он. — Вышли данные по импорту — в апреле в КНР он показал снижение на 7,9%, что оказалось гораздо хуже прогноза на 5%. Также вышли достаточно негативные данные по индексу цен производителей, и они в годовом выражении показали снижение на 3,6%, хотя ожидалось снижение на 3,2%».

Производственный сектор малоактивен, экономика восстанавливается не так быстро. Все это говорит, что потребление нефти пока не высокое, констатирует обозреватель.

«Остаются опасение и по поводу рецессии в американской экономике — поднятие ставки на последнем заседании ФРС может привести к тому, что экономика будет замедляться», — прогнозирует Александр Багманов.

Как сообщало ранее агентство Bloomberg, отгрузки сырой нефти из России превысили показатели прошлого года несмотря на санкции.
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