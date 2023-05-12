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Жители Луганска сообщили о двух взрывах в городе

Происшествия
Жители Луганска сообщили о двух взрывах в городе

Два взрыва раздались в Луганске. Жители города услышали их вечером 12 мая.

Над населенным пунктом заметили клубы дыма, передает Telegram-канал РИА Новости. Пока что подробностей никаких не представили. Нет уточнений, куда именно попали снаряды.

В Сети публикуют видео после взрывов. На одном из роликов видно, как в небо поднимается объемный столб дыма. Предположительно, один из взрывов произошел в районе городского завода.

Несколько дней назад под обстрел попало село Молодежное в ЛНР. ВСУ выпустили по нему ракеты с применением РСЗО HIMARS.
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