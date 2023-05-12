Жители Луганска сообщили о двух взрывах в городе

Два взрыва раздались в Луганске. Жители города услышали их вечером 12 мая.
Над населенным пунктом заметили клубы дыма, передает Telegram-канал РИА Новости. Пока что подробностей никаких не представили. Нет уточнений, куда именно попали снаряды.
В Сети публикуют видео после взрывов. На одном из роликов видно, как в небо поднимается объемный столб дыма. Предположительно, один из взрывов произошел в районе городского завода.
Несколько дней назад под обстрел попало село Молодежное в ЛНР. ВСУ выпустили по нему ракеты с применением РСЗО HIMARS.