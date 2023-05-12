Военкор Даниил Безсонов рассказал об уничтожении российскими военными танка Leopard под Соледаром

Военный корреспондент Даниил Безсонов рассказал в своем Telegram-канале, что российские военные уничтожили один из западных танков на Соледарском направлении.
По данным Безсонова, ВСУ предприняли попытку стремительного наступления с применением танков Leopard рядом с поселком Зализнянское. Однако одна из бронированных машин западного производства подорвалась на противотанковой мине.
Отмечается, что военные с помощью боевой машины пехоты пытались оттащить взорванный танк, но ВС РФ сожгли ручным гранатометом БМП Вооруженных сил Украины и «Леопард».
Ранее российские военнослужащие уничтожили четыре пусковых установки С-300 и одну ЗСУ «Гепард» производства ФРГ за минувшие сутки в районе Херсона. ВС РФ ликвидировали технику противника дронами-камикадзе «Ланцет».