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Военкор Даниил Безсонов рассказал об уничтожении российскими военными танка Leopard под Соледаром

Армия
Военкор Даниил Безсонов рассказал об уничтожении российскими военными танка Leopard под Соледаром

Военный корреспондент Даниил Безсонов рассказал в своем Telegram-канале, что российские военные уничтожили один из западных танков на Соледарском направлении.

По данным Безсонова, ВСУ предприняли попытку стремительного наступления с применением танков Leopard рядом с поселком Зализнянское. Однако одна из бронированных машин западного производства подорвалась на противотанковой мине.

Отмечается, что военные с помощью боевой машины пехоты пытались оттащить взорванный танк, но ВС РФ сожгли ручным гранатометом БМП Вооруженных сил Украины и «Леопард».

Ранее российские военнослужащие уничтожили четыре пусковых установки С-300 и одну ЗСУ «Гепард» производства ФРГ за минувшие сутки в районе Херсона. ВС РФ ликвидировали технику противника дронами-камикадзе «Ланцет».
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