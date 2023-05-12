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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Константиновке в ДНР

Происшествия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Константиновке в ДНР

Взрывы прозвучали в городе Константиновка в ДНР. Информацией об этом поделились украинские СМИ.

Ранее, 12 мая, самодельное взрывное устройство сдетонировало на улице Шмидта в Мелитополе в 6:50 по московскому времени. Взрывчатка была заложена в мусорном баке.

В результате инцидента пострадал исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области. Взрывное устройство сработало в момент выхода чиновника из дома. Мужчина получил минно-взрывные травмы.

Также в результате взрыва оказались повреждены припаркованные рядом автомобили и выбито стекло в ближайшем жилом доме. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали произошедшего.
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