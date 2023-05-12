ЦБ аннулировал лицензию «Яндекс банка» на депозитарную деятельность

Регулятор 12 мая аннулировал лицензию на осуществление депозитарной деятельности у «Яндекс банка». Об этом говорится на сайте ЦБ.
«Банк России 12 мая 2023 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности», — заявили представители Центробанка.
В сообщении на сайте регулятора отмечается, что решение было принято «на основании заявления об отказе от лицензии» самого банка. Пресс-служба «Яндекса» подтвердила, что компания сама отказалась от депозитарной лицензии. Объясняется такое решение тем, что банк в данный момент не предоставляет подобные услуги и не считает их приоритетными. До этого, в марте, кредитное учреждение по той же причине отказалось от лицензии на брокерскую деятельность.
Ранее ЦБ опубликовал доклад о денежно-кредитной политике. В нем был представлен прогноз восстановления экономики РФ.