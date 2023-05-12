ЦБ аннулировал лицензию «Яндекс банка» на депозитарную деятельность

В сообщении на сайте регулятора отмечается, что решение было принято «на основании заявления об отказе от лицензии» самого банка. Пресс-служба «Яндекса» подтвердила, что компания сама отказалась от депозитарной лицензии. Объясняется такое решение тем, что банк в данный момент не предоставляет подобные услуги и не считает их приоритетными. До этого, в марте, кредитное учреждение по той же причине отказалось от лицензии на брокерскую деятельность.