Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: против России развязана полномасштабная гибридная война

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу геополитической обстановки в мире. Он напомнил, что против России развязана полномасштабная гибридная война.
Выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, политик завел речь об отношении ряда стран к России. Медведев подчеркнул, что они поставляют оружие «врагам», тем самым подталкивают человечество к третьей мировой войне. По словам зампреда Совета безопасности, есть угроза глобальной катастрофы, передает телеканал «360».
Ранее Медведев поддержал идею о создании «антисанкционного клуба», в который войдут попавшие под ограничения государства. Автором инициативы выступил глава минюста Ирана Амин Рахими.