Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: против России развязана полномасштабная гибридная война

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, политик завел речь об отношении ряда стран к России. Медведев подчеркнул, что они поставляют оружие «врагам», тем самым подталкивают человечество к третьей мировой войне. По словам зампреда Совета безопасности, есть угроза глобальной катастрофы, передает телеканал «360».