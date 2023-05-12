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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: против России развязана полномасштабная гибридная война

Политика
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: против России развязана полномасштабная гибридная война

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу геополитической обстановки в мире. Он напомнил, что против России развязана полномасштабная гибридная война.

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, политик завел речь об отношении ряда стран к России. Медведев подчеркнул, что они поставляют оружие «врагам», тем самым подталкивают человечество к третьей мировой войне. По словам зампреда Совета безопасности, есть угроза глобальной катастрофы, передает телеканал «360».

Ранее Медведев поддержал идею о создании «антисанкционного клуба», в который войдут попавшие под ограничения государства. Автором инициативы выступил глава минюста Ирана Амин Рахими.
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