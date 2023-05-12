Житель Крыма заставил 15-летнего пасынка заняться сексом с бывшей женой на камеру

Крымчанин в нетрезвом состоянии заставил подростка заниматься сексом со своей бывшей женой. Процесс мужчина снимал на телефон.
Инцидент произошел 10 мая в городе Евпатория. Нетрезвый 46-летний мужчина угрозами заставил своего 15-летнего пасынка сняться в домашнем порнографическом видео. Партнершей подростка стала бывшая жена злоумышленника, а он сам снимал процесс на камеру мобильного телефона.
Как сообщает РЕН ТВ, преступника задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Ранее в Москве полицейские возбудили уголовные дела в отношении матери и отчима 16-летней девушки. Супружеская пара снимала порнографические ролики с участием подростка и выкладывала их в Сеть.