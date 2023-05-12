Житель Крыма заставил 15-летнего пасынка заняться сексом с бывшей женой на камеру

Инцидент произошел 10 мая в городе Евпатория. Нетрезвый 46-летний мужчина угрозами заставил своего 15-летнего пасынка сняться в домашнем порнографическом видео. Партнершей подростка стала бывшая жена злоумышленника, а он сам снимал процесс на камеру мобильного телефона.