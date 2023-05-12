Почти 1300 деревьев высадят в Красноярске за 2023 год

За 2023 год в Красноярске запланировано высадить почти 1300 деревьев и более 4700 декоративных кустов. Первые саженцы посадили на общегородском субботнике.
Как передает интернет-газета Newslab.ru, выбор породы деревьев и кустарников неслучайный. Специалисты научного сообщества и озеленителей-практиков определили породы, которые хорошо приживутся в разных районах города с учетом климата, почвы, застройки и других факторов.
После высадки деревьев и кустарников озеленители отслеживают их состояние и при необходимости проводят необходимые меры по уходу. В мэрии Красноярска отметили, что все деревья находятся в трехлетней гарантии. Когда деревья окончательно выйдут из анабиоза, специалисты проведут инспекцию и если выяснят, что какие-то из них не пережили зиму и находятся в ненадлежащем виде, подрядчики заменят растения за свой счет.