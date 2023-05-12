Около 50 работ художника Роберта Фалька представят в рамках XII Международного Платоновского фестиваля искусств

Согласно информации издания, проект с картинами русского художника Роберта Фалька станет одним из трех в выставочной программе и будет центральным событием ежегодного мероприятия. Помимо этого, в рамках Платоновского фестиваля посетителям покажут работы авангардиста Александра Родченко и его коллеги Евгения Кравцова.