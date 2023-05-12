Около 50 работ художника Роберта Фалька представят в рамках XII Международного Платоновского фестиваля искусств

Экспозиция «Роберт Фальк. Живопись и графика» будет представлена публике 3 июня 2023 года в ходе XII Международного Платоновского фестиваля искусств в Воронеже. Как передает газета «Культура», выставка продлится до 2 июля.
Согласно информации издания, проект с картинами русского художника Роберта Фалька станет одним из трех в выставочной программе и будет центральным событием ежегодного мероприятия. Помимо этого, в рамках Платоновского фестиваля посетителям покажут работы авангардиста Александра Родченко и его коллеги Евгения Кравцова.
Известно, что выставка Фалька будет находиться в Воронежском областном художественном музее имени И.Н. Крамского.