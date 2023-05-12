Вашингтон отрицает свое участие в решении Великобритании о передаче Украине ракет большой дальности

Решение властей Великобритании о передаче Украине ракет большой дальности принималось без участия США. Об этом заявили в Белом доме.
Лондон готов передать Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом заявил глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес.
По словам высокопоставленного американского чиновника, киевский режим заверил британские власти в том, что Storm Shadow не будут использоваться по целям на территории РФ. Известно, что дальность таких снарядов может достигать 300 километров.
При этом Москва оставляет за собой право на принятие мер по ликвидации угроз из-за вероятного применения украинской армией крылатых ракет из Великобритании. Об этом заявили в МИД России.