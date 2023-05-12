Укрепление берегов реки Читинки проведут в столице Забайкалья в нынешнем году

На самой набережной появятся велодорожки, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, современное освещение, новые кафе и рестораны. На другой стороне реки одновременно с этим будет возводиться лукодром. Также к июню этого года будет окончательно доработан проект развития исторического квартала.