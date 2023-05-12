Укрепление берегов реки Читинки проведут в столице Забайкалья в нынешнем году

По поручению президента России Владимира Путина к 2035 году столица Забайкалья Чита полностью преобразится. Согласно мастер-плану, одним из первых проектов, реализованных в городе, станут исторический квартал и набережная реки Читинки.
Планируется укрепить и благоустроить набережную на протяжении 13 километров, от самого устья реки. Стоимость предстоящих работ оценивается в 3 миллиарда 200 миллионов рублей, сообщает сетевое издание «РТК — Забайкалье». Как сообщил министр экономического развития Забайкальского края и главный куратор мастер-плана, финансирование некоторых этапов проекта уже началось.
На самой набережной появятся велодорожки, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, современное освещение, новые кафе и рестораны. На другой стороне реки одновременно с этим будет возводиться лукодром. Также к июню этого года будет окончательно доработан проект развития исторического квартала.
Восстановление исторического квартала и реновация центра Читы в комплексе с созданием комфортной набережной помогут стать городу более привлекательным.