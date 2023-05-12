Пентагон одобрили продажу Германии 60 транспортных вертолетов «Чинук»

Правительство США завизировало сделку по продаже Бундесверу 60 транспортных вертолетов класса «Чинук», пишет N-TV. Стоимость контракта 7,75 млрд евро.
«Предложенная продажа укрепит внешнюю политику и национальную безопасность США, поскольку будет усилена безопасность союзника по НАТО», — приводит издание отрывок из официального заявления Государственного департамента Соединенных Штатов.
Американские обозреватели напомнили, что ФРГ заказала у США вертолеты «Чинук» еще летом 2022 года. Причем и немецкие, и американские военспецы едины во мнении, что винтокрылая машина этого класса является современной и проверенной.
При этом власти США распоряжаются не только оружием американской армии. На днях Пентагон предложил Турции отправить свои ЗРК С-400 российского производства на Украину. Но Анкара отказала, сообщил портал «Yтро.ру».