Мошенники обманули жителя Башкирии на два миллиона рублей

В результате простодушный мужчина поверил злоумышленникам, умело использовавшим различные психотехники и оперировавшим финансовыми терминами, и перевел им через приложение банка около двух миллионов рублей. Из них собственными накоплениями потерпевшего были только девять тысяч, остальные средства «инвестор» взял в кредит.