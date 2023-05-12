Мошенники обманули жителя Башкирии на два миллиона рублей

В отдел полиции обратился с заявлением житель Межгорья Белорецкого района Башкирии. Он сообщил, что за последние три месяца перевел мошенникам почти два миллиона рублей.
Лже-сотрудники одной известной крупной компании долгое время звонили мужчине, представляясь менеджерами и финансовыми консультантами, и входили в доверие, сообщает сетевое издание UfacityNews.ru. Они убеждали его, что с помощью выгодных и прибыльных инвестиций можно легко заработать крупную сумму и многократно окупить вложения.
В результате простодушный мужчина поверил злоумышленникам, умело использовавшим различные психотехники и оперировавшим финансовыми терминами, и перевел им через приложение банка около двух миллионов рублей. Из них собственными накоплениями потерпевшего были только девять тысяч, остальные средства «инвестор» взял в кредит.
Правоохранителями возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.