Киев готов обменять бывшего президента компании «Мотор сич» Богуслаева на тысячу украинских военнопленных

Письмо с просьбой включить Богуслаева в список на обмен с Россией направлено украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Как отметил Подоляк, они могут использовать возможность для того, чтобы за «махрового коллаборанта» забрать многих украинских военнопленных.