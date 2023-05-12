Киев готов обменять бывшего президента компании «Мотор сич» Богуслаева на тысячу украинских военнопленных

Украина согласна произвести обмен экс-президента компании «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева на тысячу военнопленных. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.
Письмо с просьбой включить Богуслаева в список на обмен с Россией направлено украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Как отметил Подоляк, они могут использовать возможность для того, чтобы за «махрового коллаборанта» забрать многих украинских военнопленных.
«Если мы сможем субъекта Богуслаева обменять на тысячу наших ребят, то, конечно, будем идти на любые обменные процессы», — сказал он в интервью одному из украинских каналов.
В октябре 2022 года СБУ предъявила Вячеславу Богуслаеву обвинения в коллаборационизме. По утверждению украинских спецслужб, «Мотор сич» через зарубежные компании поставляла на Снежнянский машиностроительный завод в ДНР сырье и получала готовые запчасти для авиационных двигателей.