Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосом

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосом. Об этом сообщили в Кремле.
Накануне появилась информация, что результаты переговоров относительно реализации зерновой сделки могут стать темой обсуждения в ходе телефонной беседы российского президента с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сообщается также, что лидеры двух стран часто беседуют по телефону.
Ранее Путин во время оперативного совещания с членами Совбеза России по видеосвязи предложил обсудить работу страны в международных организациях. При этом не уточняется, о каких именно организациях идет речь.