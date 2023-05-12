Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосом

Политика
Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосом

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосом. Об этом сообщили в Кремле.

Накануне появилась информация, что результаты переговоров относительно реализации зерновой сделки могут стать темой обсуждения в ходе телефонной беседы российского президента с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сообщается также, что лидеры двух стран часто беседуют по телефону.

Ранее Путин во время оперативного совещания с членами Совбеза России по видеосвязи предложил обсудить работу страны в международных организациях. При этом не уточняется, о каких именно организациях идет речь.
путин Рамафоса ЮАР переговоры россия
Военкоры ФАН