Российская сторона оставляет за собой право на принятие мер по ликвидации угроз из-за вероятного применения украинской армией крылатых ракет «Storm Shadow». Так заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
Об этом стало известно в пятницу, 12 мая. Соответствующая информация следует из официального интернет-портала внешнеполитического ведомства. Прежде сообщалось, что Соединенное Королевство передало киевскому режиму ракетную систему «Storm Shadow», которая способна нанести дальнобойный удар с максимальной точностью.
Вся ответственность за последствия соответствующей инициативы Великобритании лежит на авторах и исполнителях этого безрассудного поступка, указывается в документе МИД РФ.