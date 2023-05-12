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МИД: Москва имеет право на принятие мер по ликвидации угроз из-за возможного применения Киевом крылатых ракет

Политика
МИД: Москва имеет право на принятие мер по ликвидации угроз из-за возможного применения Киевом крылатых ракет

Российская сторона оставляет за собой право на принятие мер по ликвидации угроз из-за вероятного применения украинской армией крылатых ракет «Storm Shadow». Так заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Об этом стало известно в пятницу, 12 мая. Соответствующая информация следует из официального интернет-портала внешнеполитического ведомства. Прежде сообщалось, что Соединенное Королевство передало киевскому режиму ракетную систему «Storm Shadow», которая способна нанести дальнобойный удар с максимальной точностью.

Вся ответственность за последствия соответствующей инициативы Великобритании лежит на авторах и исполнителях этого безрассудного поступка, указывается в документе МИД РФ.
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