Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ГИБДД Ульяновской области 12 мая проведет профилактическую акцию «Нетрезвый водитель»

Общество
ГИБДД Ульяновской области 12 мая проведет профилактическую акцию «Нетрезвый водитель»

В пятницу, 12 мая, на дорогах Ульяновской области сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие. Предстоят тотальные проверки автомобилистов, направленные на выявление и пресечение управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Усиленный контроль нарядами дорожной патрульной службы будет осуществляться на наиболее аварийных участках дорог, загородных трассах, в местах отдыха, на въездах и выездах из города, сообщает сетевое издание «Главные новости Ульяновска».

Сотрудники ГИБДД будут проводить сплошные проверки, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и предотвратить дорожно-транспортные происшествия, происходящие по вине нетрезвых водителей.

Согласно данным официальной статистики, за четыре месяца нынешнего года сотрудники региональной ГИБДД задержали и привлекли к ответственности 695 водителей за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
ульяновская область гибдд акция нетрезвый водитель проверка
Военкоры ФАН