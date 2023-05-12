ГИБДД Ульяновской области 12 мая проведет профилактическую акцию «Нетрезвый водитель»

Согласно данным официальной статистики, за четыре месяца нынешнего года сотрудники региональной ГИБДД задержали и привлекли к ответственности 695 водителей за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.