Политолог Габер: Эрдоган сумел сделать Турцию «золотой акцией» для ключевых геополитических игроков

14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. На данный момент в соцопросах действующий президент Реджеп Эрдоган, уже 20 лет правящий страной, отстает от своего главного соперника Кемаля Кылычдароглу.
По мнению эксперта-международника Евгении Габер, при любом исходе выборов позиция Анкары в отношении украинского конфликта радикально не изменится.
Накануне главный соперник Реджепа Эрдогана на выборах Кылычдароглу обвинил Россию в «заговорах». Лидер оппозиции заявил в соцсетях, что «дорогие русские друзья стоят за монтажами, заговорами и контентом deep fake». Вероятно, речь может идти о видео, на котором за оппозиционера призвал голосовать лидер курдских боевиков. При этом Кылычдароглу отметил, что он по-прежнему выступает за сотрудничество с Россией, но потребовал «держать руки подальше от турецкого государства, если Москва хочет продолжения дружбы».
Как считает эксперт-международник Евгения Габер, у турецкой оппозиции есть шанс не только поставить своего человека на президентский пост, но и сформировать парламентское большинство.
«Финал избирательной гонки, которая может завершиться только во втором туре, проходит на фоне переговоров о продлении «зерновой сделки», против которого выступает Россия. Накануне влиятельный турецкий аналитический центр KONDA Research опубликовал данные соцопроса, по которому Реджепа Эрдогана поддерживает 43,7% опрошенных, а его соперника Кемаля Кылычдароглу – 49,3%, — напомнила аналитик. — Идущий третьим националист Синан Оган получил лишь 4,8%, а четвертый кандидат Мухаррем Индже — и вовсе 2,2%».
В итоге Индже снял свою кандидатуру с выборов, намекнув на то, что большинство его избирателей отдаст свои голоса оппозиционеру именно Кылычдароглу, указала она.
«То есть, кандидат от оппозиции, и так имея более 49% поддержки, при добавлении еще 1-2% голосов может победить уже в первом туре, — считает Габер. — Что касается парламентских выборов, то сейчас «Республиканский альянс», включающий эрдогановскую «Партию справедливости и развития», набирает 44% голосов. Он претендует примерно на 280 из 600 мест в парламенте Турции. В свою очередь, Национальный блок, который представляет Кылычдароглу, набирает около 40% голосов. При этом блок «Труд и свобода», представляющий интересы курдов, пока набирает чуть более 12%».
Учитывая, что на президентских выборах курды в основном поддерживают Кылычдароглу, они могут оказать ему поддержку и в парламенте, указала эксперт.
«То есть, при удачном раскладе, нынешняя оппозиция вполне может получить парламентское большинство. Понятно, что Эрдоган и его сторонники будут бороться за победу до последнего. Так что легкой передачи власти, даже если к этому все придет, не предвидится, — считает эксперт-международник. — При любом раскладе, вряд ли стоит ожидать серьезных изменений позиции официальной Анкары в отношении украинского конфликта. Однако последние заявления оппозиции в адрес России прозвучали достаточно жестко».
Габер напомнила про выступление оппозиционера Кылычдароглу, в котором он на турецком и русском языках обратился к россиянам.
«Это вызвало эмоциональную реакцию и в России, и в самой Турции. Сторонники Эрдогана уже заявили, что Кылычдароглу «все придумал». Факт в том, что оппозиция заранее дистанцируется от РФ, — констатировала аналитик. — В целом же, главные политические силы Турции отмечают, что их стране важны равные отношения с РФ, что Анкара продолжит поддержку «зернового соглашения» и восстановления мира в регионе. Тем не менее, понятно, что нынешних теплых отношений с Россией при новой турецкой власти, скорее всего, не будет».
Также Габер обратила внимание, что предстоящие выборы в Турции, впервые за многие годы, стали реально конкурентными.
«Так вышло из-за того, что оппозиция смогла объединиться вокруг единого кандидата. И теперь предвыборное напряжение в стране высоко как никогда. Ведь ставки, по сути, очень велики, — указала аналитик. — Эрдоган за десятилетия своего правления сумел сделать Турцию своеобразной «золотой акцией» для ключевых геополитических игроков, в том числе, для России, США, ЕС и даже Китая. Неудивительно, что за то, кто станет следующим президентом, развернулась отчаянная борьба».
Аналитик напомнила, что Россия в последние полгода продлевала не выгодную ей «зерновую сделку» во многом ради того, чтобы помочь Эрдогану остаться у власти.
«При этом сам Эрдоган уже перешел все мыслимые рамки популизма, пообещав в случае своего избрания большие социально-экономические бонусы целым категориям избирателей, в том числе госслужащим. Поэтому результаты выборов пока выглядят совершенно непредсказуемыми. Понятно лишь то, что эти выборы пройдут в два тура, поскольку определить победителя в первом, скорее всего, не удастся», — заключила Габер.
Напомним, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти более 20 лет. По мнению местных экспертов, главная тема в предвыборных дебатах — экономические проблемы в стране. За прошлый год цены в Турции выросли почти на 65%, а турецкая лира за пять лет ослабла на 80%. Еще одной проблемой для Эрдогана стало землетрясение, случившееся в феврале 2023-го, в результате которого погибли 50 тысяч человек, более полутора миллионов турков остались без жилья.