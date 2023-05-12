Политолог Габер: Эрдоган сумел сделать Турцию «золотой акцией» для ключевых геополитических игроков

Напомним, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти более 20 лет. По мнению местных экспертов, главная тема в предвыборных дебатах — экономические проблемы в стране. За прошлый год цены в Турции выросли почти на 65%, а турецкая лира за пять лет ослабла на 80%. Еще одной проблемой для Эрдогана стало землетрясение, случившееся в феврале 2023-го, в результате которого погибли 50 тысяч человек, более полутора миллионов турков остались без жилья.