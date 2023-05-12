Команда ЯRUS рассказала, когда ожидать новый сезон трендовой игры «Школа Волшебства»

Для более 11 миллионной аудитории соцсети ЯRUS в сервисе мини-приложений есть много других увлекательных игр: 5 букв, ПончиКот, Фокус Покус и другие. Платформа всегда открыта для разработчиков любого уровня: опытные и начинающие программисты прямо сейчас ведут борьбу за призовой фонд конкурса миниаппов в размере 200 тысяч рублей.