Команда ЯRUS рассказала, когда ожидать новый сезон трендовой игры «Школа Волшебства»

Волшебные факультеты, магическое ремесло и долгожданный выпускной: второй сезон трендовой игры «Школа Волшебства» в соцсети ЯRUS подошел к концу. Почему мини-приложение вызвало ажиотаж среди игроков на платформе ЯRUS, выяснили журналисты издания.
Съемка видеороликов, написание постов, оформление публикаций, активное общение и соревнования: для получения наград студенты «Школы Волшебства» учились создавать контент и налаживать связи с другими игроками. Образовательный квест стал культовым среди взрослых и детей в приложении ЯRUS — новый сезон длился около месяца.
«В «Школе Волшебства» я училась осваивать не только сам процесс игры и прохождение квестов, но и постепенно приобретала навыки ведения блога. Это было не просто: необходимо прилагать усилия, развивать новые умения… Но ведь за этим я и поступила на волшебный факультет — учиться и приобретать знания!», — рассказала в своей ленте игрок Инна.
«Это безусловно интересный проект, в котором я познакомилась с новыми блогерами. Я была бы рада видеть новый сезон игры: надеюсь, задания еще больше будут нацелены на обучение и продвижение», — делится блогер Виктория в личной ленте ЯRUS.
Участники 1 сезона продолжали учебу на старом факультете. Игроки научились использовать функции ЯRUS, познакомились друг с другом и освоили магию на одном из факультетов школы: Аккордор, Сплетнерин, Правдадуй и Насниман.
«Проект "Школа Волшебства" призван в игровой форме обучить пользователей ЯRUS функционалу приложения и повысить активность пользователей. Мы увидели позитивный отклик аудитории и глубокую вовлеченность. А значит, продолжение игры обязательно будет. Но сначала студентам стоит как следует отдохнуть на "каникулах"», — поделилась директор по маркетингу соцсети ЯRUS Екатерина Кулакова.
Для более 11 миллионной аудитории соцсети ЯRUS в сервисе мини-приложений есть много других увлекательных игр: 5 букв, ПончиКот, Фокус Покус и другие. Платформа всегда открыта для разработчиков любого уровня: опытные и начинающие программисты прямо сейчас ведут борьбу за призовой фонд конкурса миниаппов в размере 200 тысяч рублей.