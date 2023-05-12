Политолог Крутаков: США пытаются отрезать Европу от России путем перекрытия нефтепровода «Дружба» для Германии и Польши

Венгрия, Чехия и Словакия жестко привязаны к трубе, потому что у них нет портов, и они не могут получать ее из других стран. У Германии и Польши такая возможность есть.
Так доцент департамента политологии финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков в беседе с ФАН объяснил предложение ЕС отключить Берлин и Варшаву от поставок российских углеводородов по нефтепроводу «Дружба».
Как ранее сообщило агентство Bloomberg, предположительное входящее в 11-й пакет санкций против Кремля намерения Брюсселя исключают отключение от поставок Венгрию, Чехию и Словакию.
«В силу того, что три эти государства могут вообще остаться без нефти, им сохраняют поступления по северному участку «Дружбы». Остальных принуждают отказаться», — добавил спикер.
По его словам, происходит политическое отрезание Европы от России. И стоят за этим Соединенные Штаты Америки, которых много лет не устраивало сотрудничество блока с Москвой:
«И вот теперь, воспользовавшись моментом, пока все заняты вопросами, так или иначе связанными со спецоперацией, американцы решают этот вопрос, отрезая ЕС от РФ. Потому что Европы должна быть под ними».
Крутаков отметил, что позиция российской стороны при этом до сих пор остается непонятной. Несмотря на все заявления, что Белый дом якобы не заботит судьба европейцев, которые теперь должны переплачивать за черное золото втрое больше, все на самом деле осведомлены о последствиях.
«Просто идет некое оформление новых экономических и инвестиционных зон. Прежде всего, Европа не должна быть с Россией. Для США это очевидно, поэтому они абсолютно цинично и безупречно решают свои проблемы И, надо сказать, что у них получается. А РФ при этом играет в чужую игру, потому что продолжает поставлять с дисконтом», —
Эксперт объяснил: прежде чем отправиться в Европу российская нефть теперь идет более длинным путем через Индию и Китай, где перерабатывается в нефтепродукты.
«И все это, к сожалению, оплачивает Россия большой скидкой. Зарабатывают и наживаются на этом другие, например биржевые спекулянты. Так что нам необходимы мы более жесткие контрмеры против американского способа отрубить от нас европейский рынок», — заключил собеседник ФАН.
Ранее агентство Bloomberg констатировало, что несмотря на санкции отгрузки сырой нефти из России превысили показатели прошлого года.