Главком ВСУ Валерий Залужный впервые появился на публике после новостей о гибели

Во время общения Залужный заявил о том, что армия СССР «долго жила в ВСУ» и на сегодняшний момент еще сохранились ее отголоски. Однако главком подчеркнул, что если он обнаружит представителя «советской армии» на какой-либо должности, то долго с таким человеком он разбираться не будет.