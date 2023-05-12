Главком ВСУ Валерий Залужный впервые появился на публике после новостей о гибели

Главком ВСУ Валерий Залужный впервые появился на публике после слухов о его смерти. Глава украинской армии дал интервью журналисту Дмитрию Комарову.
Во время общения Залужный заявил о том, что армия СССР «долго жила в ВСУ» и на сегодняшний момент еще сохранились ее отголоски. Однако главком подчеркнул, что если он обнаружит представителя «советской армии» на какой-либо должности, то долго с таким человеком он разбираться не будет.
Ранее глава Военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр заявил о том, что украинский военачальник отказался от участия в заседании. Он проинформировал, что офицер ВСУ решил не появляться на мероприятии даже дистанционно из-за напряженной оперативной обстановки на фронте. После этого появилась информация о ликвидации Залужного. Главком ВСУ якобы погиб во время боев рядом с городом Часов Яр.