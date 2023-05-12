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Система ПВО сбила украинский беспилотник на западе Крыма

Происшествия
Система ПВО сбила украинский беспилотник на западе Крыма

Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат на западе Крыма. Об этом 12 мая сообщил губернатор Республики Сергей Аксенов.

В личном Telegram-канале глава региона отметил, что в результате ликвидации беспилотника никто не пострадал, также нет и разрушений. Аксенов добавил, что ситуацию держат под контролем. Он призвал крымчан и гостей полуострова сохранять спокойствие.

Ранее в Республике показали фото одного из сбитых в ночь на 7 мая БПЛА. Снимком поделился Советник главы Крыма Олег Крючков.
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