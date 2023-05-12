Система ПВО сбила украинский беспилотник на западе Крыма

Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат на западе Крыма. Об этом 12 мая сообщил губернатор Республики Сергей Аксенов.
В личном Telegram-канале глава региона отметил, что в результате ликвидации беспилотника никто не пострадал, также нет и разрушений. Аксенов добавил, что ситуацию держат под контролем. Он призвал крымчан и гостей полуострова сохранять спокойствие.
Ранее в Республике показали фото одного из сбитых в ночь на 7 мая БПЛА. Снимком поделился Советник главы Крыма Олег Крючков.