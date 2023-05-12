Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин оценил решение бывшего футболиста Мостового стать тренером

Экс-наставник московского ФК «Локомотив» Юрий Семин прокомментировал намерение бывшего футболиста национальной команды России Александра Мостового получить тренерскую лицензию.
«Он был сильным футболистом, теперь надо получить лицензию, надо немного поучиться и получить в дальнейшем работу», — цитирует заслуженного тренера РСФСР РИА Новости.
Действительно, Мостовой играл за сборную России в период с 1992 по 2004 год. В ее составе он провел 50 матчей, в которых оформил десять голов.
Другой легендарный советский и российский тренер, бывший наставник сборной России и московского «Спартака» Олег Романцев рассказал о футбольном ретро-матче в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.