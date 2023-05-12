Сыроварня Олега Сироты в Подмосковье станет площадкой для проведения фестиваля народных промыслов 13 и 14 мая

Так, жители Подмосковья смогут сразиться в лазертаг, пострелять из лука, а также посетить ферму и отдохнуть в кафе. Детям предлагается принять участие в мастер-классах, в том числе попробовать аквагрим, валяние игрушек и изготовление сырного мыла.