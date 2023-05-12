Сыроварня Олега Сироты в Подмосковье станет площадкой для проведения фестиваля народных промыслов 13 и 14 мая

Сыроварня Олега Сироты, находящаяся в Истринском районе Подмосковья, станет площадкой проведения фестиваля народных промыслов 13 и 14 мая. В мероприятии примут участие мастерские из России и стран СНГ, сообщает телеканал «360».
Гости фестиваля смогут увидеть широкий ассортимент товаров — посуду, предметы декора, керамические изделия, а также одежду, мыло ручной работы и многое другое. Для посетителей мероприятия организаторы предусмотрели различные варианты интересного досуга.
Так, жители Подмосковья смогут сразиться в лазертаг, пострелять из лука, а также посетить ферму и отдохнуть в кафе. Детям предлагается принять участие в мастер-классах, в том числе попробовать аквагрим, валяние игрушек и изготовление сырного мыла.