«Физические нагрузки и правильное питание»: теледоктор Мясников раскрыл секреты повышения метаболизма

Медик предостерег телезрителей от голодания, поскольку гормоны дают команду организму перестраивать режим функционирования — повышается аппетит и снижается метаболизм. В этом случае на килограмм веса тратится всего 15 калорий. С этим связан быстрый набор веса после жесткой диеты, когда в итоге человек рискует набрать больше килограммов, чем сбросил, резюмировал эксперт. Также Александр Мясников напомнил, что с возрастом метаболизм снижается сам, и контролировать вес становится все сложнее.