«Физические нагрузки и правильное питание»: теледоктор Мясников раскрыл секреты повышения метаболизма

Ведущий популярной телевизионной передачи доктор Александр Мясников рассказал, как «подстегнуть» метаболизм, чтобы наиболее эффективно сжигать набранные калории. По словам медика, помочь могут только физические нагрузки и правильное питание.
Об этом всенародно известный теледоктор рассказал в интервью Общественной службе новостей. Мясников напомнил, что 75% нашей энергии тратится на функционирование организма, при этом на поддержание килограмма веса в среднем расходуется 20-22 калории. Занимаясь физкультурой, человек может скинуть всего 300 калорий, но это подстегнет организм, и уже на килограмм веса будет тратиться 25-27, подчеркнул врач.
«Насчет метаболизма существует много заблуждений. На самом деле метаболизм могут повысить только физические нагрузки и правильное питание», — пояснил Александр Мясников.
Медик предостерег телезрителей от голодания, поскольку гормоны дают команду организму перестраивать режим функционирования — повышается аппетит и снижается метаболизм. В этом случае на килограмм веса тратится всего 15 калорий. С этим связан быстрый набор веса после жесткой диеты, когда в итоге человек рискует набрать больше килограммов, чем сбросил, резюмировал эксперт. Также Александр Мясников напомнил, что с возрастом метаболизм снижается сам, и контролировать вес становится все сложнее.