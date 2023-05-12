Причиной крушения Ми-28 в Крыму мог стать отказ двигателя

Крушение произошло в пятницу, 12 мая. При падении летательный аппарат загорелся. В связи с этим для тушения пожара на земле были привлечены сотрудники МЧС. По информации источника, Ми-28 числился за 39-м вертолетным полком 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа.