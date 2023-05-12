«Кроме собачки с гранатометом на спине больше ничего ценного не было»: Пригожин заявил, что не собирается посещать форум «Армия-2023»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что не собирается посещать международный военно-технический форум «Армия-2023» в подмосковной Кубинке. Мероприятие не несет в себе особой ценности, намекнул он.
Соответствующий вопрос бизнесмену задала редакция издания «Московский комсомолец». Журналисты поинтересовались, планирует ли основатель «оркестра» ознакомиться с масштабной выставкой.
«Я не собираюсь никаким образом посещать "Армию-2023", потому что на "Армии-2022", насколько мне известно, кроме собачки с гранатометом на спине больше ничего ценного не было. К сожалению, у нас в настоящий момент армия находится в глобальной депрессии», — приводит комментарий Пригожина его пресс-служба.
Ранее бизнесмен указал на бегство подразделений МО РФ со своих позиций под Бахмутом (Артемовском). По его словам, отступившие войска прикрывали фланги ЧВК «Вагнер».