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«Кроме собачки с гранатометом на спине больше ничего ценного не было»: Пригожин заявил, что не собирается посещать форум «Армия-2023»

Общество
«Кроме собачки с гранатометом на спине больше ничего ценного не было»: Пригожин заявил, что не собирается посещать форум «Армия-2023»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что не собирается посещать международный военно-технический форум «Армия-2023» в подмосковной Кубинке. Мероприятие не несет в себе особой ценности, намекнул он.

Соответствующий вопрос бизнесмену задала редакция издания «Московский комсомолец». Журналисты поинтересовались, планирует ли основатель «оркестра» ознакомиться с масштабной выставкой.

«Я не собираюсь никаким образом посещать "Армию-2023", потому что на "Армии-2022", насколько мне известно, кроме собачки с гранатометом на спине больше ничего ценного не было. К сожалению, у нас в настоящий момент армия находится в глобальной депрессии», — приводит комментарий Пригожина его пресс-служба.

Ранее бизнесмен указал на бегство подразделений МО РФ со своих позиций под Бахмутом (Артемовском). По его словам, отступившие войска прикрывали фланги ЧВК «Вагнер».
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