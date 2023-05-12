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Технический специалист Ваге Закарян рассказал об основных способах чистки зарядного порта

Общество
Технический специалист Ваге Закарян рассказал об основных способах чистки зарядного порта

Если возникли проблемы с зарядкой мобильного телефона, то следует обратить внимание на порт устройства — он может быть загрязнен. Как его прочистить, рассказал ведущий технический специалист Gem4me Ваге Закарян в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, загрязнение зарядного порта является частой проблемой среди населения. Пыль, мелкий мусор и шерсть домашних животных могут запросто заполнить разъем, из-за чего появятся трудности в установке зарядного кабеля.

Устранить эту проблему можно с помощью щетки или потока холодного воздуха. Если самостоятельная чистка разъема не привела к нужному результату, то следует обратиться к профессионалам.

Помимо этого, Закарян назвал вторую возможную причину проблемы с зарядкой — это намокание телефона. В этом случае устройство нужно просушить, а после повторить попытку.
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