Технический специалист Ваге Закарян рассказал об основных способах чистки зарядного порта

Если возникли проблемы с зарядкой мобильного телефона, то следует обратить внимание на порт устройства — он может быть загрязнен. Как его прочистить, рассказал ведущий технический специалист Gem4me Ваге Закарян в беседе с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, загрязнение зарядного порта является частой проблемой среди населения. Пыль, мелкий мусор и шерсть домашних животных могут запросто заполнить разъем, из-за чего появятся трудности в установке зарядного кабеля.
Устранить эту проблему можно с помощью щетки или потока холодного воздуха. Если самостоятельная чистка разъема не привела к нужному результату, то следует обратиться к профессионалам.
Помимо этого, Закарян назвал вторую возможную причину проблемы с зарядкой — это намокание телефона. В этом случае устройство нужно просушить, а после повторить попытку.