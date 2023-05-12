Фермер Михаил Шконда переживает, что население РФ теряет навык сельского труда

Президент Ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» о нарастающем кадровом кризисе в сельском хозяйстве, и объяснил, почему фермерская продукция не появляется на прилавках супермаркетов.
Жесточайший кадровый дефицит в сельском хозяйстве России заставляет агрохолдинги принимать необычные меры. В Подмосковье организуется полный цикл производства программно-аппаратного комплекса робототехнических устройств для фермеров. Роботы уже умеют удалять навоз, ворошить и подталкивать корма животным, а также расчесывать их.
Михаил Шконда говорит, что роботы, конечно, вещь хорошая, но далеко не каждый фермер может себе ее позволить. По его словам, внедрение роботов в сельхозпредприятие на данный момент сопряжено с большими финансовыми затратами, что автоматически ведет к удорожанию продукции, и с экономической точки зрения такой шаг не всегда оправдан. При этом он пока не видит разницу в цене тех роботизированных комплексов, которые ввозятся из-за границы, и тех, которые производятся в России.
«Когда я 10 лет назад занимался молокоматами, то привезти их из Европы было дешевле, чем сделать такой у нас. Поэтому я не уверен, что наше импортозамещение в этой сфере сейчас сработает», — заявил Михаил Шконда.
По словам фермера, роботы пока не могут конкурировать с человеческими руками во многих операциях. Да, они могут ворошить и подавать корма, но пока еще нет таких роботов, которые могли бы раздвигать кусты и срывать ягоду, отметил он.
«Робот, конечно, помоет вымя, ему не надо подзатыльников отвешивать, чтобы он постоянно за этим следил. Он сажал бы хорошо клубнику, но здесь больше проблема убрать, подготовить поле, убрать сорняки и так далее. То есть по максимуму уйти от ручного труда, к сожалению, нельзя», — отметил Михаил Шконда.
В связи с этим фермер предпочитает нанимать работников, чем внедрять высокотехнологичное оборудование. Однако поиск работников с каждым годом, по его словам, становится все большей проблемой. Даже трудовые мигранты, рассказал он, предпочитают получать минимальный стабильный заработок в размере 15 тысяч где-то на автозаправке, чем зарабатывать 100 тысяч рублей у фермера. Столько, по словам Михаила Шконды, получали у него работники в прошлом году.
«Приезжаешь на заправку, а там с ближнего зарубежья человек стоит и предлагает вас заправить. Зарплата у него 15 тысяч рублей, и ты думаешь: вот ты добрый человек, стоишь здесь, ну, ничем не занимаешься, пойди ко мне на поле, заработай больше. Нет, не хотят», — с сожалением отметил он.
Основной проблемой дефицита трудоспособных кадров в сельском хозяйстве фермер считает то, что люди за время после распада СССР разучились работать. Их научили мечтать о хорошей и беззаботной жизни, но не объяснили, что добиваться этого нужно своим трудом.
«Пришли ко мне на работу два студента, делали две грядки два дня. Эту же работу делали вместе со мной мои дети, пока не устали. И они сделали столько же, даже больше, чем эти двое», — рассказал Михаил Шконда.
Фермер старался решить проблему найма рабочих, привлекая учащихся школ к сбору урожая, чтобы они с юности выработали трудовой навык. Но без системной организации работы сделать это, по его словам, оказалось невозможным.
«Я раньше активно по школам бегал, там всех уговаривал. Но всех официально оформив, я столкнулся с тем, что как только наступала жара, они просто вставали и уходили», — пояснил Михаил Шконда.
Проблему пополнения кадров из местных жителей фермер так и не решил, в результате вынужден по-прежнему нанимать трудовых мигрантов.
Другой проблемой фермерства остается сложность реализации выращенной продукции. По его слова, не смотря на обещания крупных торговых сетей предоставить возможность фермерам реализовывать свою продукцию в супермаркетах, вопрос этот до сих пор не решен. Михаил Шконда считает, что ритейлерам просто не хочется ставить на прилавки фермерскую продукцию, которая из-за своей высокой себестоимости не дает им возможность получать высокие прибыли.
Здесь все по Марксу: если у продавца есть возможность поставить на полку товар, на котором он может заработать 300% прибыли, фермеру в такой магазин попасть будет сложно, пояснил Михаил Шконда.
Напомним, ранее доктор экономических наук Наталья Киселева заявляла о том, что в России удалось преодолеть тренд на снижение населения в селах, которые покинули 1,6 миллион человек в период с 2002 по 2020 года.