Фермер Михаил Шконда переживает, что население РФ теряет навык сельского труда

Михаил Шконда говорит, что роботы, конечно, вещь хорошая, но далеко не каждый фермер может себе ее позволить. По его словам, внедрение роботов в сельхозпредприятие на данный момент сопряжено с большими финансовыми затратами, что автоматически ведет к удорожанию продукции, и с экономической точки зрения такой шаг не всегда оправдан. При этом он пока не видит разницу в цене тех роботизированных комплексов, которые ввозятся из-за границы, и тех, которые производятся в России.