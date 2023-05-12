Онколог Крестьянская дала рекомендации по профилактике рака шейки матки

Врач Анна Крестьянская предупредила, чем опасен вирус папилломы человека и дала рекомендации по профилактике рака шейки матки.
Как передает сетевое издание sovainfo.ru, вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывает инфекцию, поражающую слизистые оболочки и кожные покровы. Эта инфекция может годами не проявляться, а потом спровоцировать другое заболевание. Несмотря на то, что данный вирус распространен между мужчинами и женщинами в равных долях, для женщин он представляет особую опасность. Например, некоторые виды ВПЧ могут стать причиной развития рака шейки матки. У женщин пик развития опухолей чаще всего происходит с 40 лет.
Медик призвала женщин регулярно проходить медицинские осмотры, цитологический скрининг и вакцинацию. Первое цитологическое исследование необходимо пройти в 21 год, а дальше регулярно раз в три года. В качестве профилактики врач призвала использовать барьерный метод контрацепции, соблюдать личную гигиену, регулярно проходить медосмотры и вести здоровый образ жизни.