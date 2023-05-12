Онколог Крестьянская дала рекомендации по профилактике рака шейки матки

Как передает сетевое издание sovainfo.ru, вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывает инфекцию, поражающую слизистые оболочки и кожные покровы. Эта инфекция может годами не проявляться, а потом спровоцировать другое заболевание. Несмотря на то, что данный вирус распространен между мужчинами и женщинами в равных долях, для женщин он представляет особую опасность. Например, некоторые виды ВПЧ могут стать причиной развития рака шейки матки. У женщин пик развития опухолей чаще всего происходит с 40 лет.