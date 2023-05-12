Психолог Идзиковский назвал способы борьбы с хронической усталостью

В беседе с изданием Life эксперт отметил, что, кроме перечисленных симптомов, от постоянного переутомления могут появиться депрессия, тревожность, нарушения сна, боль в мышцах и проблемы с пищеварением. В первую очередь специалист рекомендует в таких случаях установить режим сна и тщательно придерживаться его. Необходимо создать для организма спокойную атмосферу для полноценного отдыха.