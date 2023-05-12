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Психолог Идзиковский назвал способы борьбы с хронической усталостью

Общество
Психолог Идзиковский назвал способы борьбы с хронической усталостью

Многие люди в современном мире жалуются на переутомление, упадок сил и хроническую усталость. Психолог Евгений Идзиковский рассказал, как в таких случаях вернуть себе бодрость и радость жизни.

В беседе с изданием Life эксперт отметил, что, кроме перечисленных симптомов, от постоянного переутомления могут появиться депрессия, тревожность, нарушения сна, боль в мышцах и проблемы с пищеварением. В первую очередь специалист рекомендует в таких случаях установить режим сна и тщательно придерживаться его. Необходимо создать для организма спокойную атмосферу для полноценного отдыха.

Постепенно следует начинать включать в жизнь физическую активность. Начинать можно с небольших упражнений, постепенно увеличивая интенсивность и нагрузку. Иногда бывает достаточно просто гулять на природе, например, в парке.

Также стоит уделить внимание своему рациону. Необходимо употреблять пищу, богатую питательными веществами, а также избегать перекусов, насыщенных сахаром и кофеином. Они могут вызвать временный прилив энергии, но потом навалится еще большая усталость.

Полезно будет изучить методы релаксации и стресс-управления. Самым простым является любая дыхательная гимнастика. Даже два цикла по пять минут в день дадут быстрый положительный эффект.
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