Психолог Идзиковский назвал способы борьбы с хронической усталостью

Многие люди в современном мире жалуются на переутомление, упадок сил и хроническую усталость. Психолог Евгений Идзиковский рассказал, как в таких случаях вернуть себе бодрость и радость жизни.
В беседе с изданием Life эксперт отметил, что, кроме перечисленных симптомов, от постоянного переутомления могут появиться депрессия, тревожность, нарушения сна, боль в мышцах и проблемы с пищеварением. В первую очередь специалист рекомендует в таких случаях установить режим сна и тщательно придерживаться его. Необходимо создать для организма спокойную атмосферу для полноценного отдыха.
Постепенно следует начинать включать в жизнь физическую активность. Начинать можно с небольших упражнений, постепенно увеличивая интенсивность и нагрузку. Иногда бывает достаточно просто гулять на природе, например, в парке.
Также стоит уделить внимание своему рациону. Необходимо употреблять пищу, богатую питательными веществами, а также избегать перекусов, насыщенных сахаром и кофеином. Они могут вызвать временный прилив энергии, но потом навалится еще большая усталость.
Полезно будет изучить методы релаксации и стресс-управления. Самым простым является любая дыхательная гимнастика. Даже два цикла по пять минут в день дадут быстрый положительный эффект.