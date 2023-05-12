Москвич выпил стакан пива после работы и впал в кому

Как сообщает Telegram-канал Shot, выпить вечером немного алкоголя решил 41-летний москвич. Пиво на разлив он приобрел в магазине неподалеку от дома. На утро его без сознания увезли в реанимацию. Там мужчину подключили к системе искусственной вентиляции легких.