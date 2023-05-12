Москвич выпил стакан пива после работы и впал в кому

Уснувший после выпитого стакана пива житель Москвы впал в кому. Мать мужчины забила тревогу, так как на следующий день мужчина не проснулся.
Как сообщает Telegram-канал Shot, выпить вечером немного алкоголя решил 41-летний москвич. Пиво на разлив он приобрел в магазине неподалеку от дома. На утро его без сознания увезли в реанимацию. Там мужчину подключили к системе искусственной вентиляции легких.
По словам матери, у москвича не было хронических заболеваний. К тому же перед госпитализацией он употреблял только пиво. Врачи установили, что произошла аспирация рвотными массами.
Ранее врач Денис Прокофьев раскрыл допустимую дневную норму употребления пива. По его словам, от двух стаканов вреда организму не будет.