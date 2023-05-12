Зеленский ввел санкции против связанных с предприятием «Запорожсталь» юридических и физических лиц

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел ограничения в отношении 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с предприятием Рината Ахметова «Запорожсталь». Президент подписал соответствующие распоряжения.
По словам Зеленского, лица, против которых введены новые санкции, помогали России контролировать наносящее украинской экономике вред предприятие. Кроме того, глава киевского режима заявил о начале конфискации доли РФ.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев жестко высказался в адрес Зеленского после его пожелания смерти сотрудникам Кремля. По словам Медведева, киевский лидер может сгинуть от собственных рук.