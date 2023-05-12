Кадры с места смертельного ДТП с пятью погибшими под Самарой появились в Сети

Трое взрослых и пятеро детей погибли в ДТП с большегрузом в Самарской области. Кадры с места происшествия опубликовала региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла рядом с поселком Степной в Большеглушицком районе. По предварительным данным, около 17:00 по местному времени водитель Chevrolet Cobalt выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
В результате столкновения погибли водитель и четверо пассажиров иномарки, двое из которых — дети. Состояние водителя большегруза неизвестно.
Сотрудники ГИБДД установили и опросили очевидцев аварии. К месту ДТП выехали следственно-оперативная группа, руководство регионального отдела полиции и начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов.