Делегация ЦАР прибыла в Санкт-Петербург для участия в Международном юридическом форуме

Москва, 12 мая. Представители Центральноафриканской Республики прибыли в Санкт-Петербург для участия в XI Международном юридическом форуме.
В число делегатов вошли министр юстиции ЦАР Арно Абазен, председатель Конституционного суда Жан Пьер Вабоэ и судья Сильви Нессем. В рамках мероприятия организованы круглые столы, на которых специалисты отрасли обсудят взаимные интересы в области современного права.
Руководитель Минюста РФ Константин Чуйченко со своим центральноафриканским коллегой подписали Меморандум по Обмену опытом между Банги и Москвой в сфере правосудия. Кроме того, Абазен принял участие в пленарном заседании, на котором выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил о своем желании лично посетить форум «Россия — Африка», который пройдет в июле этого года в Москве. Об этом сообщил посол России в республике Александр Бикантов.