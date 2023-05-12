Делегация ЦАР прибыла в Санкт-Петербург для участия в Международном юридическом форуме

Руководитель Минюста РФ Константин Чуйченко со своим центральноафриканским коллегой подписали Меморандум по Обмену опытом между Банги и Москвой в сфере правосудия. Кроме того, Абазен принял участие в пленарном заседании, на котором выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.