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Два летчика погибли при крушении военного вертолета Ми-28 в Крыму

Происшествия
Два летчика погибли при крушении военного вертолета Ми-28 в Крыму

Военный самолет Ми-28 упал в Джанкойском районе Крыма. Соответствующей информацией поделились в российском Министерстве обороны.

Инцидент произошел 12 мая, в пятницу. В результате крушения летательного аппарата оба летчика погибли, указывается в сообщении военного ведомства. Отмечается, что на земле разрушений нет. Полет вертолета осуществлялся без боекомплекта, подчеркивается в материале МО. По предварительной информации, Ми-28 упал в связи с отказом техники.

В настоящий момент на место происшествия направлена комиссия Главного командования ВКС с целью выяснения деталей и обстоятельств несчастного случая.
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