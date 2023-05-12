Два летчика погибли при крушении военного вертолета Ми-28 в Крыму

Инцидент произошел 12 мая, в пятницу. В результате крушения летательного аппарата оба летчика погибли, указывается в сообщении военного ведомства. Отмечается, что на земле разрушений нет. Полет вертолета осуществлялся без боекомплекта, подчеркивается в материале МО. По предварительной информации, Ми-28 упал в связи с отказом техники.