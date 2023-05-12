Врач Романенко рассказала, как восполнить дефицит витамина D

Врач отмечает, что витамин D образуется в коже под воздействием солнечных лучей. Для получения нормы человек должен находится на открытом воздухе минимум 2 часа в день, но не у всех есть такая возможность. В таком случае для восполнения витамина в организме врач призывает принимать специальные препараты. Профилактической дозой является 400-500 микрограмм для детей и 1000 для взрослых.