Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Врач Романенко рассказала, как восполнить дефицит витамина D

Общество
Врач Романенко рассказала, как восполнить дефицит витамина D

Более 85% россиян страдают от дефицита витамина D. Особенно актуальна эта проблема после долгой зимы, когда люди проводили недостаточно времени на солнце.

Терапевт Татьяна Романенко в беседе с Pravda.Ru отметила, что витамин D содержится в морепродуктах. Однако полностью восполнить недостаток этого витамина, употребляя в пишу морепродукты, не получится.

Врач отмечает, что витамин D образуется в коже под воздействием солнечных лучей. Для получения нормы человек должен находится на открытом воздухе минимум 2 часа в день, но не у всех есть такая возможность. В таком случае для восполнения витамина в организме врач призывает принимать специальные препараты. Профилактической дозой является 400-500 микрограмм для детей и 1000 для взрослых.
витамин d врач рекомендации врача рекомендации по здоровью
Военкоры ФАН