Метеорологи предупредили жителей и гостей Сочи о грозе и усилении ветра 12 мая

Метеослужбы дали прогноз на грозу и усиление ветра до 15 – 18 м/с в Сочи в пятницу, 12 мая, передает интернет-издание «Кубань 24».
Осадки с порывистым и сильным ветром могут продлиться до вечера субботы, 13 мая.
Жителям и гостям этого города-курорта в Краснодарском крае порекомендовали воздержаться от отдыха на взморье и соблюдать меры предосторожности, продиктованные непогодой. Все горслужбы переведены на усиленный режим работы.
При этом уже почти лето, и ненастье надолго на задержится в этой локации северо-восточного побережье Черного моря. Сочи – одно из популярнейших направлений для летнего отдыха россиян или для постоянного проживания на склоне лет. Неудивительно, что именно это городское поселение в РФ замыкает мировую тройку лидеров по цене на элитное жилье, пишет портал «Дни.ру».