Метеорологи предупредили жителей и гостей Сочи о грозе и усилении ветра 12 мая

При этом уже почти лето, и ненастье надолго на задержится в этой локации северо-восточного побережье Черного моря. Сочи – одно из популярнейших направлений для летнего отдыха россиян или для постоянного проживания на склоне лет. Неудивительно, что именно это городское поселение в РФ замыкает мировую тройку лидеров по цене на элитное жилье, пишет портал «Дни.ру».