Смытый со скалы на Пхукете российский турист в момент опасности отвлекся на фантастический вид

Россиянин, которого смыло волной со скалы на Пхукете, фотографировался на фоне фантастических видов острова и не заметил опасности. Об этом сообщает источник ФАН.
Четверо граждан России отдыхали утром 12 мая на мысе Промтеп. Молодые люди забрались на скалу, чтобы сделать несколько красивых фотографий, но их смыло огромной волной. Спасти удалось лишь троих, они не получили серьезных травм.
Поиски четвертого туриста в воде на данный момент приостановлены в связи с наступлением темного времени суток. На берегу поисковые мероприятия продолжаются.
Ранее появилась информация, что россиянина ищут волонтеры из числа местных жителей. Спасатели применяют малые моторные суда и беспилотники.