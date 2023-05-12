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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил за создание «антисанкционного клуба»

Политика
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил за создание «антисанкционного клуба»

На Петербургском международном юридическом форуме глава минюста Ирана Амин Рахими предложил создать «антисанкционный клуб» государствам, которые находятся под ограничениями и вместе ведут с ними борьбу. Данную идею поддержал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что санкции вводятся в одностороннем порядке, часто без санкций ООН. При этом сами ограничения обычно не признаются странами, на которые распространяются.

«А почему нет. Нас уже много. Надо бороться вместе», — сказал российский государственный деятель о создании «клуба».

Ранее Медведев напомнил об опасности третьей мировой войны. Он подчеркнул, что человечество приближается к конфликту, в котором не может быть победителей.
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