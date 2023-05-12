Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил за создание «антисанкционного клуба»

На Петербургском международном юридическом форуме глава минюста Ирана Амин Рахими предложил создать «антисанкционный клуб» государствам, которые находятся под ограничениями и вместе ведут с ними борьбу. Данную идею поддержал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что санкции вводятся в одностороннем порядке, часто без санкций ООН. При этом сами ограничения обычно не признаются странами, на которые распространяются.
«А почему нет. Нас уже много. Надо бороться вместе», — сказал российский государственный деятель о создании «клуба».
Ранее Медведев напомнил об опасности третьей мировой войны. Он подчеркнул, что человечество приближается к конфликту, в котором не может быть победителей.